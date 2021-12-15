15 Декабря 2021
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суд, наручники, решетка (2015) | Фото: polytika.ru

Главный инженер и директор шахты "Листвяжная" арестованы

Центральный районный суд Кемерова арестовал главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и технического директора АО ХК "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу о страшной трагедии в Кемеровской области, унесшей жизни 51 человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. Под арестом обвиняемый пробудут до 25 января следующего года. При этом никто из них свою вину не признал.

Напомним, что долларовый миллиардер Михаил Федяев, собственник шахты "Листвяжная" в Кузбассе и председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" был задержан сегодня. Также задержали генерального директора указанного "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, технического директора общества Антона Якутова и Анатолия Лобанова.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие).

Двумя днями ранее горноспасатели завершили поисковые работы на шахте и подняли на поверхность все тела. Как выяснилось уже после трагедии, рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Также своим экспертным мнением с Накануне.RU поделился политолог Дмитрий Михайличенко, который заявил, чтопросто наказать миллиардера Федяева будет недостаточно.

Теги: Листвяжная, арест, суд, шахта, ЧП



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