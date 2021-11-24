24 Ноября 2021
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Роснано оставило государству "дырку от бублика"

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Экономика В России Москва
Коллаж, Анатолий Чубайс, Роснано (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Промсвязьбанк оказался держателем облигаций "Роснано" на 10 млрд рублей

Промсвязьбанк, являющийся опорным для оборонного сектора России, оказался держателем необеспеченных госгарантиями облигаций "Роснано" на 10 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.
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По данным издания, это облигации одного из выпусков, не покрытых госгарантиями, всего в обращении находятся девять выпусков "Роснано" на 71 млрд руб., на шесть из них госгарантии не распространяются – это более 40 млрд руб. И 25% от этого объема приходится на Промсвязьбанк.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Роснано" обсуждает с кредиторами возможность реструктуризации долгов – во избежание "негативных сценариев" вроде дефолта. В банке уверены, что "Роснано" обладает запасом прочности для исполнения своих обязательств, что позволит компании обслуживать долг перед кредиторами".

Также известно, что банк представлял "Роснано" кредиты – на 16 млрд руб.



Теги: промсвязьбанк, роснано, облигации, госгарантии



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