В "Роснано" объяснили пропажу информации с сайта

Информация о деятельности "Роснано" пропала с сайта компании в связи с плановыми техническими работами.

Как заявили в госкорпорации, сообщения о том, что ресурс не индексируется поисковиками, связаны с его перезапуском в сентябре. Отмечается, что информация об активах "Роснано" присутствует непосредственно на сайтах портфельных компаний, сообщает РБК.

Напомним, 19 ноября ЦБ уже приостанавливал торговлю ценными бумагами госкорпорации, но 22 ноября Московская биржа возобновила торги. Стоит отметить, что на открытии биржи стоимость облигаций рухнула. Так, выпуск с погашением 1 декабря 2021 года по состоянию на 10:30 потерял 13%, стоимость облигации упала до 87% от номинала.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.