Облигации "Роснано" упали в цене до дефолтного уровня

Облигации "Роснано" в ходе торгов на Мосбирже упали в цене на 6–22 процентных пункта, их доходность при этом выросла на 9–23%.

На бирже торгуется девять выпусков облигаций корпорации общим объемом 71,5 млрд руб. Например, индикативная цена облигации серии БО-002P-05 с погашением через два года упала на 15,52 п. п. до 79,46% от номинала. Как говорят эксперты, когда облигация торгуется на таких величинах, это уже дефолтный уровень, пишут "Известия".

Ранее стало известно о том, что информация о деятельности "Роснано" пропала с сайта компании в связи с плановыми техническими работами. Отмечается, что информация об активах "Роснано" присутствует непосредственно на сайтах портфельных компаний.