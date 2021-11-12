На Южном Урале птицефабрика "Равис" выплатила штраф в 200 тысяч рублей за куриный помет на сельхозземлях

В Челябинской области "Равис — птицефабрика Сосновская" выплатила штраф в размере 200 тысяч рублей за размещение куриного помета на земельных участках сельскохозяйственного назначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нарушения были выявлены в феврале 2021 года на трех производственных площадках предприятия — Шершневском, Еткульском и Песчанном отделениях. На земельных участках площадью 129 га было установлено захламление земли сельскохозяйственного назначения отходами органического происхождения, имеющими характерный запах куриного помета.

Птицефабрику оштрафовали на 400 тыс. рублей за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Компания обратилась в суд, который в июне 2021 года снизил административный штраф до 200 тыс. рублей.