На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсудили, по какому пути может пойти регион при работе с историческими объектами

Эксперты в области дизайна, архитектуры и проектирования представили свои концепции развития городов Среднего Урала и конкретно Екатеринбурга в рамках сохранения объектов культурного и исторического наследия. На выставке 100+ TechnoBuild, которая сегодня открылась в Екатеринбург-ЭКСПО, поднялась такая важная тема, как грамотное вписывание исторических объектов в концепцию общественного пространства и, соответственно, их реставрации и реконструкции под актуальные нужды горожан.

Так, главный архитектор АБ "Гордеев-Демидов" Никита Демидов заявил, что в оперативной памяти жителей Екатеринбурга отсутствует пешеходная связность центральных кварталов, из-за чего горожане упускают из вида практически 50% территории, за счет которых, кстати, можно было бы увеличить город почти в два раза. Однако более важной проблемой является отсутствие конструктивного и полного диалога между собственниками частных секторов и девелоперами. Первые зачастую не осознают реальной ценности своей земли и того, во что она могла бы преобразоваться при верном подходе к развитию города. В свою очередь застройщики часто выкупают землю, преследуя личные финансовые интересы, и в конечном итоге застраивают территорию, ограждая ее от простых граждан заборами.

"Основной целью реконструкции центральной части города должно стать налаживание диалога между различными факторами, между которыми связь нарушена. Потому что сейчас комплексная реконструкция квартала останавливается на частной собственности. Но возможность для развития может быть упущена. Мы видим, когда девелопер выкупает критическую массу участков и полностью разворачивает ее потенциал в сторону коммерческой реализации. Появляются закрытые дворы жилой застройки и потенциал развития упускается", - заявил Демидов.

Поскольку возможность развития общей инфраструктуры кварталов упускается, становится проблематичной и реконструкция исторических зданий, ведь только имея общую картину, возможно грамотно вплести исторические объекты в концепт города, подстраивая их под городские нужды.

К сожалению, на сегодняшний день данный концепт преобразования центральных кварталов не рассматривается в Екатеринбурге как основной и не переходит в регулирующие документы. Однако, как элемент стратегии развития города, был воспринят администрацией, где, по словам архитектора, постоянно ведутся дискуссии о высотной застройке и преобразовании квартальной структуры для дальнейшего увеличения общественных территорий.

О необходимости не только сохранять, но и передавать историю гражданам через архитектурные формы заявил и профессор кафедры архитектурного проектирования УрГАХУ Юрий Никифоров, представив свою концепцию сохранения исторического наследия уральской горно-заводской цивилизации. Эксперт разработал вместе со студентами профильных направленностей проекты реконструкции различных уральских заводов, которые из заброшенных и потенциально опасных зданий могли бы преобразоваться в музеи и городские центры.

Верх-Исетский завод в Екатеринбурге мог бы быть преобразован в историко-индустриальный парк с сохранением исторического наследия сразу трех веков. На "остатках заводов" также могли разместиться музеи различного значения, центры по реновации и реконструкции предприятий горно-заводской цивилизации, которые и осуществляли бы работу по сохранению горно-заводского исторического наследия, макетный парк с макетами заводов Урала, начиная с 18 века, а также макеты современных промышленных комплексов и комплекс аддитивных технологий 3D принтеров.

Городской центр можно было бы организовать и на базе Железоделательного завода в Сысерти. Помимо сохранения объектов исторического наследия там, согласно проекту, формируется и производственная зона - дизайнерский центр производства мебели, а в южной части предполагается создать городской парк. В частично сохранившихся объектах на правом берегу также можно разместить школу для знакомства молодежи с современными и старыми ремеслами.

Реализация подобной идеи, как правило, сопряжена с большими финансовыми сложностями, утверждает Никифоров. Однако, по его мнению, данные работы все равно следует начинать, чтобы наглядно понимать и до конца определиться, что будет с городскими территориями, прилегающими к заводам, и самими заводами.

О необходимости понимания общей картины и сложности работы с исторически-ценными объектами на Урале заговорил и руководитель группы мастер-планирования ООО "Брусника" Василий Большаков. По его словам, к курьезным ситуациям приводит именно четкое следование регламентам сохранения объекта с непониманием того, что зачастую "пусто сохранение" тормозит развитие города.

"Сохраним этот памятник для будущих годов, надеясь что когда-нибудь в будущем появится тот инвестор, девелопер или городские власти, которые восстановят этот объект и сохранят его. Но вопрос в том, что занимаясь развитием пространства, мы упираемся в сложности регулирования с точки зрения объектов культурного наследия. Тут закономерный вопрос: те системы регулирования сохранения объектов - они как реализуются в городском развитии? Не являются ли они каким-либо тормозом? В итоге бывает так, что случается архитектурный курьезы. Соблюдая, казалось бы, все регламенты и нормы, мы получаем такое вот пространство и, можно сказать, даже насмешку над объектом культурного наследия. Он не вписывается в общественное пространство - просто сказали сохранить и вот пожалуйста. Это регулирование никак не влияет на качество среды и тем более на его вовлечение. Оно также останется пустым и не использованным, потому что сзади него будет использоваться другое пространство. Таким образом, мое личное убеждение, что регламент не может решить проблему вкуса и архитектурного мастерства", - заявил представитель "Брусники".

В качестве решения проблемы, Большаков предложил учитывать при реконструкции также символический и феноменологический факторы: что значит для нас этот объект и какие чувства, воспоминания и ощущения он у нас вызывает. По его словам, центр города не может быть "застроен" сплошными музеями, особенно если это город, у которого есть потенциал к развитию. Именно поэтому необходимо рассматривать объекты культурного наследия, как отдельный инвестиционный проект, способный не тормозить, а послужить на благо городского пространства и горожан.

Напомним, что в этом году VIII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит с соблюдением усиленных эпидемиологических мер безопасности. Выставка продлится с 5 по 7 октября на двух павильонах МВЦ "Екатеринбург-Экспо", а деловая программа составит минимум 100 секций.