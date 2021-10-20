СМИ: энергопереход обойдется России в триллионы рублей

Вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил стоимость, в которую обойдется стране переход к "зеленой энергетике".

Это 90 трлн руб. Необходимые средства планируется брать не из бюджета, а у крупных корпораций. Как сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, если ориентироваться на 3% от ВВП 2020 года, или 3,2 трлн в год, то названная сумма расходов выглядит вполне реалистично.

По его словам, инвестиции в углеродно-нейтральную экономику в первую очередь означают модернизацию тепловых и электростанций, для возможности работать не на угле и мазуте, а на газе и водороде.

Как говорят эксперты, энергопереход будет стоить России не только крупных сумм из бюджетов корпораций, но и значительной перестройки всей системы топливно-энергетического комплекса.

Декарбонизация в России планируется в значительной степени за счет увеличения поглощения в лесном хозяйстве, сельском хозяйстве и землепользовании, на которые придется около трети сокращения выбросов к 2050 году, пишут "Известия".

Как сообщалось, глава кабмина России Михаил Мишустин распорядился до 15 декабря текущего года предоставить план действий по подготовке адаптации экономики страны к глобальному энергопереходу.

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