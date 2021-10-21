В "ЕТК" объяснили задымление на Гурзуфской котельной

В "Екатеринбургской теплосетевой компании" (входит в ПАО "Т Плюс" Виктора Вексельберга) заявили, что информация о взрыве котельной в столице Урала не соответствует действительности.

Напомним, сегодня утром местные жители рассказали, что на улице Гурзуфская возле ЕМУП "Спецавтобаза" якобы взорвалась котельная. Над зданием был заметен красный дым. По словам очевидцев, у них долго "звенело в ушах".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕТК", на Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе, разных режимов горения. Это привело к кратковременному задымлению.

"Котельная работает в штатном режиме. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей нет", - уточнили в компании.