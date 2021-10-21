Жители Екатеринбурга сообщили о взрыве на котельной

Утром в четверг в Екатеринбурге произошел, предположительно, взрыв на котельной.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы инцидента, все случилось на улице Гурзуфская возле ЕМУП "Спецавтобаза". По словам местных жителей, у них "до сих пор звенит в ушах".

О пострадавших в результате случившегося не сообщается. Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области не удалось. В "Екатеринбургской теплосетевой компании" (входит в ПАО "Т Плюс" Виктора Вексельберга) Накануне.RU сообщили, что взрыва не было. Подробности в компании пообещали рассказать в ближайшее время.