Прокуратура заинтересовалась "хлопком" в котельной Екатеринбурга

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента в котельной на улице Гурзуфская в Екатеринбурге.

Сегодня утром местные жители рассказали, что возле ЕМУП "Спецавтобаза" якобы взорвалась котельная. Над зданием был заметен красный дым, по словам очевидцев, у них долго "звенело в ушах". Позже в "Екатеринбургской теплосетевой компании" заявили, что информация о взрыве не соответствует действительности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас проводится проверка. Как предварительно установили в ведомстве, сегодня в помещениях котельной на улице Гурзуфская во время растопки при переходе на резервный четвертый котел произошел хлопок, в результате чего повредило обмуровку котла. Пострадавших нет.

"Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает, не повлияет ли он на теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов", - добавили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что по итогам проверки будут приняты меры реагирования.