Бывший соратник Порошенко заявил, что США приказали в 2014 году сдать Крым

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР Крым Украина
Крым, референдум (2014) | Фото: Накануне.RU

Бывший соратник Порошенко заявил, что США приказали в 2014 году сдать Крым

Бывший соратник украинского экс-президента Петра Порошенко коммерсант Давид Жвания заявил, что после переворота 2014 года новая власть в Киеве просто сдала Крым по указанию США. Об этом он рассказал в своей новой порции откровений, отреагировав на недавно оглашенные предварительные результаты расследования украинского Госбюро расследований по поводу воссоединения Крыма с остальной Россией.
Читайте также:

Жвания подчеркнул, что основной виновник - Александр Турчинов, который был незаконно провозглашен "и.о. президента". Именно он в конечном итоге приказывал украинским военным в Крыму бездействовать.

Во вторую очередь в потере Крыма он обвинил Порошенко и Арсения Яценюка, которые делали все не для удержания полуострова, а для его отторжения. Причем им он был не нужен, они не знали, что с ним делать.

"Именно они принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, их люди грозились послать в Крым отряды националистов и запрещали русский язык", - подчеркнул Жвания.

У США тоже были свои виды на потерю Украиной Крыма, и они запретили Киеву вступать в вооруженный конфликт.

"Крым сдали России с какой-то целью. Никто на Украине не знает с какой - нам не говорили. Просто спустили команду не дергаться, ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет - кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - сказал бывший соратник Порошенко.

В 2018 году Турчинов признал, что Крым стал разменной монетой для легализации новой власти после переворота на Украине. Об этом же говорил и посол Украины в Польше Андрей Дещица - Крым бросили, чтобы не вводить военное положение и легализовать результаты переворота. А последний премьер украинского Крыма Анатолий Могилев прямо заявил: Крым был сдан по указанию Запада.

Напомним, ранее Жвания трижды выступал с разоблачениями. Первый раз он рассказал, что в 2014 году власть в стране захватила ОПГ, в которую он сам входил. Во второй - что Порошенко ради своей личной власти отдал Украину иностранцам, включив их во власть. В третий - что Порошенко и Турчинов организовывали похищения активистов "евромайдана" для раскачивания ситуации, а одного даже убили.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший соратник Порошенко заявил, что США приказали в 2014 году сдать Крым

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Александр Турчинов, Петр Порошенко, Крым, Давид Жвания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети