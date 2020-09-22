Бывший соратник Порошенко заявил, что США приказали в 2014 году сдать Крым

Бывший соратник украинского экс-президента Петра Порошенко коммерсант Давид Жвания заявил, что после переворота 2014 года новая власть в Киеве просто сдала Крым по указанию США. Об этом он рассказал в своей новой порции откровений, отреагировав на недавно оглашенные предварительные результаты расследования украинского Госбюро расследований по поводу воссоединения Крыма с остальной Россией.

Жвания подчеркнул, что основной виновник - Александр Турчинов, который был незаконно провозглашен "и.о. президента". Именно он в конечном итоге приказывал украинским военным в Крыму бездействовать.

Во вторую очередь в потере Крыма он обвинил Порошенко и Арсения Яценюка, которые делали все не для удержания полуострова, а для его отторжения. Причем им он был не нужен, они не знали, что с ним делать.

"Именно они принимали решение об отключении Крыма от электричества и водоснабжения, их люди грозились послать в Крым отряды националистов и запрещали русский язык", - подчеркнул Жвания.

У США тоже были свои виды на потерю Украиной Крыма, и они запретили Киеву вступать в вооруженный конфликт.

"Крым сдали России с какой-то целью. Никто на Украине не знает с какой - нам не говорили. Просто спустили команду не дергаться, ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет - кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - сказал бывший соратник Порошенко.

В 2018 году Турчинов признал, что Крым стал разменной монетой для легализации новой власти после переворота на Украине. Об этом же говорил и посол Украины в Польше Андрей Дещица - Крым бросили, чтобы не вводить военное положение и легализовать результаты переворота. А последний премьер украинского Крыма Анатолий Могилев прямо заявил: Крым был сдан по указанию Запада.

Напомним, ранее Жвания трижды выступал с разоблачениями. Первый раз он рассказал, что в 2014 году власть в стране захватила ОПГ, в которую он сам входил. Во второй - что Порошенко ради своей личной власти отдал Украину иностранцам, включив их во власть. В третий - что Порошенко и Турчинов организовывали похищения активистов "евромайдана" для раскачивания ситуации, а одного даже убили.