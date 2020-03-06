Вопрос о сносе памятника Ленину в Ревде отложен

Вопрос о сносе памятника Ленину в Ревде отложен, сообщает "Красная Весна" со ссылкой на официальный ответ мэра города Ирины Тейшевой.

"Необходимость проведения нового опроса, как и его дата, будут определяться при рассмотрении возможных вариантов корректировки проекта по благоустройству площади Победы", - приводит издание ответ Тейшевой. Судьба памятника пока также уточняется. В ответе мэра сказано, что "определяются возможные варианты и механизмы корректировки проекта.

Как сообщало Накануне.RU, опрос жителей показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала в референдуме за сохранение памятника, после чего в Ревде прошло несколько митингов.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько полагает, что памятник Владимиру Ленину в Ревде пытаются снести "не очень дальновидные люди".