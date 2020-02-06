В ситуации с памятником Ленину в Ревде увидели "след УГМК"

Депутат Екатеринбургской городской думы Роман Ступников предположил, что в ситуации с памятником Владимиру Ленину в Ревде, споры вокруг которого идут не первый год, может быть "след УГМК". В самой компании заявили, что это утверждение "абсолютно безосновательно".

Напомним, ранее опрос жителей показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала в референдуме за сохранение памятника, после чего в Ревде прошло несколько митингов.

Как заявил Накануне.RU Роман Ступников, у него есть подозрения, что позиция мэра города Ирины Тейшевой в данном вопросе "с кем-то согласована".

"Во-первых, ее прямое руководство - и губернатор, и вице-губернатор - говорят ей, что памятник трогать нельзя. Опрос областной власти показал, что 67% за сохранение памятника Ленину. У нас есть подписи, что в Ревде не хотят убирать памятник с площади. Получается, сами городские власти настаивают на этом? Оснований у них особо нет, они не могут это никак аргументировать - просто есть желание. А чем оно мотивировано, непонятно. Вряд ли глава такого небольшого города пошла бы на конфликт с областным правительством", - рассказал депутат.

Он напомнил, что совсем недавно КПРФ вела переговоры с властями Ревды.

"Мы добивались определенных позиций, глава города их признавала, в частности, о двух вопросах в бюллетене по общегородскому опросу. А на следующий день от нее был звонок: "Мы не хотим два варианта, хотим три". Опять же, с чего позиция так резко поменялась?", - задался вопросом парламентарий.

Депутат затруднился сказать, какой у УГМК может быть интерес в демонтаже Ленина с площади.

"Может, они там хотят свою стелу возвести, может, какие-то личные мотивы. Дело в том, что контроль в городе очень сильно завязан на эту компанию. Основное предприятие - СУМЗ - которое, по сути, является градообразующим, находится под контролем УГМК. Посмотрите, почти все местные депутаты - либо сотрудники УГМК, либо их прямые ставленники. Их властная позиция в этом городе очень сильная, и аналогии напрашиваются сами собой. Не берусь утверждать, но, скорее всего, это так", - заключил Роман Ступников.

В самой компании назвали данные высказывания лишенными оснований.

"Ни СУМЗ, ни УГМК не имеют вообще никакого отношения ни к проекту, ни к финансированию, ни к реализации, ни к подрядным, ни к ремонтным работам по реконструкции центра Ревды. Мы вообще ни словом, ни делом не участвуем в этом действе. Поэтому все заявления о каком бы то ни было отношении к тому, что происходит, являются абсолютно безосновательными", - сообщила Накануне.RU официальный представитель УГМК Нина Пелевина.

В начале февраля в Ревде должен был пройти новый опрос о судьбе памятника Ленину на площади Победы. Однако буквально в последний момент он был отменен.