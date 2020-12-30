30 Декабря 2020
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Политика За рубежом
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Испания составит черный список отказавшихся от вакцинации от коронавируса

Правительство Испании намерено ввести специальный реестр "неблагонадежных" людей, которые отказались от вакцины от коронавируса. Черный список передадут всем странам ЕС. В него будет заноситься информация и о причинах отказа.Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.
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Вакцинация от коронавируса в Испании и других странах ЕС началась 27 декабря. ЕС одобрил вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Ранее после нее в США более 3 тыс. человек из первых 113 тыс. вакцинированных оказались не способны выполнять повседневную деятельность, а некоторые даже нуждались в медицинской помощи.

Советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что наличие "вакцинного паспорта" станет обязательным при международных путешествиях. Об этом заявил вчера и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, назвав это "новой реальностью".

В рамках этой "новой реальности" в России паспорт вакцинированного будет выдавать портал госуслуг. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала это антиутопией.

"Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо", - подчеркнула Матвиенко.

Тем временем власти Москвы заявили о поражении в правах тех, кто не сделает прививку. По словам мэра Сергея Собянина, в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку, и оставят для тех, кто не сделал.

"Если сейчас нам говорят о том, что ковид-паспорта понадобятся для путешествий, то есть очень большая вероятность того, что уже очень скоро их начнут требовать для устройства на работу, для визита в любое общественное помещение, ну и в итоге - просто для выхода из дома", - написала ведущая Анна Шафран.

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Испания составит черный список отказавшихся от вакцинации от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, Испания



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