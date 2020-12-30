Испания составит черный список отказавшихся от вакцинации от коронавируса

Правительство Испании намерено ввести специальный реестр "неблагонадежных" людей, которые отказались от вакцины от коронавируса. Черный список передадут всем странам ЕС. В него будет заноситься информация и о причинах отказа.Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

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Вакцинация от коронавируса в Испании и других странах ЕС началась 27 декабря. ЕС одобрил вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Ранее после нее в США более 3 тыс. человек из первых 113 тыс. вакцинированных оказались не способны выполнять повседневную деятельность, а некоторые даже нуждались в медицинской помощи.

Советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что наличие "вакцинного паспорта" станет обязательным при международных путешествиях. Об этом заявил вчера и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, назвав это "новой реальностью".

В рамках этой "новой реальности" в России паспорт вакцинированного будет выдавать портал госуслуг. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала это антиутопией.

"Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо", - подчеркнула Матвиенко.

Тем временем власти Москвы заявили о поражении в правах тех, кто не сделает прививку. По словам мэра Сергея Собянина, в столице начнут снимать ограничения для тех, кто сделал прививку, и оставят для тех, кто не сделал.

"Если сейчас нам говорят о том, что ковид-паспорта понадобятся для путешествий, то есть очень большая вероятность того, что уже очень скоро их начнут требовать для устройства на работу, для визита в любое общественное помещение, ну и в итоге - просто для выхода из дома", - написала ведущая Анна Шафран.