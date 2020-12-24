24 Декабря 2020
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Политика В России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

Матвиенко: Введение "ковид-паспортов" - из области антиутопии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией предложения о введении "ковидных паспортов" для тех, кто переболел коронавирусом или сделал вакцину. И она категорически против этого.
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"Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо", - подчеркнула Матвиенко.

К тому же наличие антител сегодня не означает, что они будут через месяц или год, отметила спикер СФ.

"Надеюсь, Россия при любых обстоятельствах останется островом свободы в условиях нарастающего цифрофашизма в мире", - написала по этому поводу журналистка и ведуща Анна Шафран.

При этом Матвиенко сообщила, что уже весной может быть принят закон о самоизоляции, которая фактически является сегрегацией по признаку возраста или состояния здоровья.

Идею введения "ковид-паспортов" в России озвучил, в частности, олигарх Олег Дерипаска. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции допустил проработку вопроса о введении международных сертификатов для людей, сделавших вакцину от коронавируса. Хотя люди с прививкой тоже могут быть переносчиками инфекции, указал он.

К слову, в Великобритании уже разрабатывают приложение "Паспорт свободы" для тех, у кого отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает RT. Оно даст человеку возможность посещать общественные места через получение специального QR-кода. Многие называют это новым изданием апартеида.

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Матвиенко: Введение "ковид-паспортов" - из области антиутопии

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Теги: коронавирус, валентина матвиенко, иммунный паспорт



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