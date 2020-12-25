Глава Прикамья рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ "Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 г.". Главам организаций рекомендовано сделать последний день года выходным с сохранением среднего заработка, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

Работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

Напомним, сделать 31 декабря в этом году всероссийским выходным предложил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Президент страны Владимир Путин поддержал его инициативу, рекомендовав властям регионов рассмотреть эту инициативу. Отметим, первые 10 дней нового года будут выходными.