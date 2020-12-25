В этом году нет планов сокращать новогодние каникулы, - Песков

В этом году не планируется сокращать новогодние каникулы из-за решения объявить 31 декабря выходным днем в ряде регионов страны, сообщили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в следующем году правительство может рассмотреть этот вариант "исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа", передает "Интерфакс".