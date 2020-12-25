В этом году нет планов сокращать новогодние каникулы, - Песков
В этом году не планируется сокращать новогодние каникулы из-за решения объявить 31 декабря выходным днем в ряде регионов страны, сообщили в Кремле.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в следующем году правительство может рассмотреть этот вариант "исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа", передает "Интерфакс".
Напомним, ранее губернаторы более 10 регионов объявили 31 декабря выходным днем после того, как это рекомендовал сделать Владимир Путин. Президент одобрил инициативу партии "Единая Россия" сделать последний день в году нерабочим по всей стране.