24 Декабря 2020
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дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Новые СанПиНы в образовании подогнали под цифровизацию и дистант

Опубликованы новые "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СП 2.4.3648-20. Они утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой и вступают в силу 1 января 2021 года. Предыдущие, щадящие детей и мешающие повальной цифровизации школы, отменены.
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Как и ожидалось, новые требования подогнаны под цифровизацию и дистанционный режим. Они в несколько раз увеличивают максимальное время работы школьников с электронными средствами в течение дня по сравнению с ныне действующими. Так, до сих пор рекомендуемая непрерывная длительность работы на уроке, связанная с фиксацией взора непосредственно на экране видео-дисплейного терминала, не должна превышать 15 минут, причем в день рекомендуется только один такой урок.

По новым правилам, уже для перковоклассников компьютер можно использовать до 20 минут на каждом уроке, а вот число таких уроков ограничено только общей допустимой учебной нагрузкой на ребенка. То есть влияние компьютеров и планшетов на зрение детей полностью игнорируется. Иными словами, если у первоклассников четыре урока, то их будут в рамках "цифровой образовательной среды" держать почти по полтора часа перед компьютером только в школе.

Увеличение допустимого времени сидение перед компьютером сделано для всех возрастов: во 2 классе - до 100 минут, в 3-4 классах – до 125 минут, в 5-6 классах – до 180 минут, в 7 классе – до 210 минут, в 8 классе – до 210 минут, в 9 классе – до 210 минут, в 10-11 классах – до 225 минут. Таким образом, практически все образование будет заменено на сидение перед компьютерами и прочими гаджетами, что приведет к непоправимому вреду для здоровья школьников и их умственных способностей. К тому же сама цифровизация образования приводит к атрофии мышления, заявила недавно экс-министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, "человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели". Поэтому все чаще встречается такое явление, как цифровой аутизм.

Профессор нейробиологии Норвежского университета естественных и технических наук Одри ван дер Меер отмечает, что при цифровом обучении мозговая активность резко снижается. Детям в раннем возрасте необходимо что-то раскрашивать, руками перебирать маленькие объекты, передвигать кусочки головоломок, то есть развивать мелкую моторику, которая требует четкой координации головы, глаз и рук. При цифровом обучении ребенок полноценно не познает мир и отстает в развитии.

Нормы о влиянии близко расположенных источников излучения на здоровье детей из новых правил тоже убраны, чтобы внедрять в школах беспроводной интернет, а не кабельный. В результате дети будут постоянно подвергается интенсивному электромагнитному излучению, так как будут находиться вблизи его источника. В то время как Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей при РАН и Минздраве рекомендует, чтобы расстояние от точки WiFi до ближайшего рабочего места было не менее 5 м, а беспроводной передачи данных не было.

Однако власти в погоне за цифровизацией, видимо, решили пренебречь такой "мелочью", как здоровье детей. В результате в ближайшие годы можно ожидать неизбежных последствий.

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Новые СанПиНы в образовании подогнали под цифровизацию и дистант

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Теги: цифровизация, школа



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