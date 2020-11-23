Васильева: Цифровизация обучения приводит к атрофии мышления

Предедатель попечительского совета Российской академии образования, экс-министр просвещения Ольга Васильева рассказала на радио "Вести ФМ" о том, какие опасности несет цифровизация образования. Это атрофия мышления, исчезновение целеполагания и - будущего у человека.

В 2014 году владелец Facebook Марк Цукерберг выделил пять специалистов для разработки специальной цифровой платформы Summit Learning под массовое школьное образование в США. Он называл ее идеальной системой для персонализированного обучения. С первого дня платформа была задумана как государственная. Лоббисты сразу начали говорить о том, что это огромная помощь детям в маленьких населенных пунктах, так как они получат доступ к качественным урокам и учителям. А Цукерберг заявлял, что учителей освобождают от рутинной работы и освобождают время для наставничества.

В 2016 году он выделил 99 млн долларов на дальнейшее развитие системы. Фонд Цукерберга и Чан заказал Гарвардскому центру исследование влияния этой платформы на здоровье школьников. Но вскоре фонд неожиданно вышел из проекта, а исполнительный директор туманно заявила, что результаты могут омрачить само цифровое обучение . Также один из участников исследований признал, что переходить на цифровое обучение рановато, рассказал Васильева.

Первыми запротестовали родители в Канзасе. Один из родителей сказал крылатую фразу: "Мы разрешили компьютеру преподавать, и дети выглядят, как зомби". Причем он для "спасения" детей отдал их в католическую школу, хотя и не является религиозным человеком.

В 2018 году начались протесты старшеклассников. В Бруклине старшеклассники одной из школ написали открытое письмо Цукербергу. Они рассказали, что ничему не учатся, у них нет взаимодействия и общения. Второе - у них собирают все персональные данные: имена, записи о посещениях, болезнях, пропусках, расу, этническую принадлежность, социально-экономический статус, поведение, оценки, внеурочную активность. И планируется продолжить слежку после школы, как сказано на сайте платформы.

"Платформа требует часами сидеть и пялиться в компьютер, задания нудные, их слишком легко проходить и запросто можно списать. Мы, школьники, чувствуем, что не учимся практически ничему... Summit собирает слишком много личной информации и раскрывает ее еще 19 корпорациям. Что дает вам на это право, и почему нас никогда не спрашивали об этом до того, как Summit вторгся в нашу конфиденциальность?" - говорилось, в частности, в письме.

Тогда удалось убрать платформу только из 11-12 классов, но ее оставили для 9-10 классов. Интересно, что Билл Гейтс оценил тогда эту инициативу как сегрегацию на бедных и богатых, отметила Васильева.

Она привела интересные и многозначительные данные.

"В конце 1980-х годов наши люди смотрели телевизор примерно четыре часа в день, а восемь часов было живое общение. Прошло 10 лет, и экран занял столько же времени, сколько и живое общение. Если 60-70% жизни проводить онлайн, то наш мозг впадает в мыслительную спячку и атрофируется процесс мышления . Если говорить о тех данных, которыми располагают наши ученые, то они впечатляющие. На сегодняшний день почти постоянно в сети находится детей до десяти лет в России 40%, в США - 41%, в Германии - 9%, во Франции - 7%. Подростки 14-18 лет: в России - 68%, в США - 60%, в Германии - 58%. Родители тоже волей-неволей участвуют в этом процессе. 92% родителей используют гаджеты для обучения детей 4-6 лет. А 80-85% просто не могут обойтись без гаджетов. При этом 31% родителей подростков 11-14 лет имели конфликты со своими детьми из-за онлайн-жизни ребенка", - рассказала экс-министр.

Также 43% российских школьников младших классов имеют свои странички в соцсетях, у старшеклассников этот процент достигает 95.

"Получается, что наши дети находятся фактически с 4-летнего возраста в гиперинформационной среде", - подчеркнула она.

"Говоря о цифровизации, следует отметить, что человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели . Потому что на все есть простые ответы, эти ответы можно на экране смартфона получить. И мозг вместо сложного анализа и прогнозирования выбирает легкие готовые ответы. Под ударом находится наше образное мышление, память, дар рассуждения. И, как образно сейчас говорят, мы из "эры Гутенберга", эпохи книги, плавно переходим в эпоху зрительных образов, которую называют "эрой Цукерберга". То есть от эпохи текста и системного мышления мы переходим к эпохе зрительных образов. Человек, привязанный к гаджетам, будущего не имеет. У него атрофируется целеполагание. Помните, у нас на школьной форме, у мальчиков, была нашивка - раскрытая книга. Сейчас такое ощущение, что книга стала врагом гаджетов... Сейчас все чаще говорят о цифровом аутизме", - отметила Васильева.

Ведущая Анна Шафран напомнила результаты исследований Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ, которые до сих пор никто не опроверг. Почти 84% детей на дистанционном режиме имели неблагополучные психические реакции пограничного уровня, у 43% были депрессивные проявления, обсессивно-фобические состояния - у 37%, нарушения сна - у каждого второго. 70% детей стали меньше гулять и двигаться, 21% школьников назвали такой режим невыносимым.

Васильева привела в пример Францию, которая запретила гаджеты в школах. И это не ограничение свободы, а элементарное требование к обучению.

Ранее профессор нейробиологии Норвежского университета естественных и технических наук Одри ван дер Меер рассказал, что при цифровом обучении мозговая активность резко снижается. Он советует детям в раннем возрасте что-то раскрашивать, руками перебирать маленькие объекты, передвигать кусочки головоломок, то есть развивать мелкую моторику, которая требует четкой координации головы, глаз и рук. При цифровом же обучении ребенок полноценно не познает мир и отстает в развитии.