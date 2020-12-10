Мишустин подписал постановление о принуждении новых регионов к России к "цифровому обучению"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 № 2040 "О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и проанализирован Накануне.RU. Фактически подписано распоряжение о принуждении новых регионов к России к "цифровому обучению" и ликвидации там традиционного очного образования.

Напомним, "Цифровая образовательная среда" (ЦОС) была введена без какого-либо обсуждения в 14 регионах России с 1 сентября. Сейчас такой же трюк проделан снова. Он имеет статус эксперимента, но введен до конца 2022 года, после чего, вероятно, будет узаконен уже окончательно.

Минпросвещения РФ должно в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления разработать и утвердить порядок отбора новых субъектов для проведения эксперимента, а также в течение месяца по согласованию с Минцифры разработать и утвердить дорожную карту по проведению эксперимента.

Минпросвещения не скрывает, что ЦОС - это основание для узаконенного дистанта , который даже может и не вводиться формально. Просто сам режим "цифрового обучения" подразумевает, что дети будут все меньше обучаться и все больше сидеть перед экраном.

Директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов успокаивает, что это все для того, чтобы "освободить учителя от рутинной работы, прежде всего в части различной отчетности" и "у учителя экономится время для работы непосредственно с учеником".

Задачами внедрения ЦОС заявлены, в частности, перевод школ на цифровые платформы, которые позволят следить за всеми действиями школьников. Так, в п. "д" указано "развитие технологий и решений обработки управления данными участников образовательных отношений" на базе сайта госуслуг и прочих информационных систем. То есть предполагается, что искусственный интеллект будет управлять образовательной (в дальнейшем и жизненной?) траекторией школьника, вынося соответствующие решения.

На сайте госуслуг должен быть создан раздел "Мое образование", на котором только и должен "сидеть" школьник, чтобы все данные на него сохранялись. Это прямо прописано в п. 12 Положения: "передача сведений об использовании цифрового образовательного контента в... общеобразовательные организации".

В п. 14 говорится, что цифровая платформа должна обеспечить переведение обучения в дистанционный формат.

Особенно зловеще звучит одно из окончательных положений постановления: "Обработка и использование персональных данных... осуществляются… после получения согласия на такую обработку... или без его согласия в случаях, установленных законодательством РФ". Это может служить основанием для сбора персональных данных в цифровую систему без согласия родителей. Правда, в этом же п. 17 идет ссылка на закон о персональных данных, который требует получать согласие на передачу своих данных, что может быть защитой для тех, кто не хочет лишать своих детей традиционного образования и становиться частью цифровой платформы. С другой стороны, недавно принятый закон о едином федеральном информационном регистре просто обходит эту норму закона о персональных данных, так как предполагает принудительный сбор данных на людей (которые к тому же могут продаваться частным компаниям и лицам). В частности, Мишустин сам открыто признал: цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан.

"Фактически строится глобальная система электронного управления обучающимися, причем на базе ЕСИА и портала госуслуг, в которой сверхорганизация-оператор будет собирать данные/информацию об "участниках образовательных отношений" буквально из всех возможных источников, в том числе с применением межведомственного взаимодействия, отслеживая каждый шаг ребенка при использовании любых электронных платформ. Очевидно, что это будет система похлеще ветированного президентом в конце 2016 года "Контингента", - пишет РИА "Катюша".

В Постановлении нет ни слова о влиянии ЦОС на здоровье детей, видимо, как на несущественный фактор.

Отметим, что на официальном правительственном портале нормативных правовых актов против проекта о введении ЦОС проголосовали более 54 тыс. граждан, за – всего 439, т.е менее 1%. Однако Правительство игнорирует такую "мелочь", как мнение граждан.

Недавно член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что в США рассматривают продвижение цифровизации и ИИ как технологии внешнего управления. Об этом говорится в опубликованном в США докладе.