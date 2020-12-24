Родители жалуются на цифровую слежку за детьми в школе

Родители все чаще обращаются с жалобами на внедрение в школах цифровой слежки с принудительным сбором биометрических данных. Об этом сообщает общественный уполномоченный по защите семьи.

В школах Ханты-Мансийского автономного округа на входе устанавливают тепловизоры, измеряющие температуру тела, а также камеры с функцией распознавания лиц. В результате дети, чьи родители не хотят, чтобы за ними следили, заходят в школу через "черный" вход. В Севастополе власти вознамерились внедрить в школах роботы, которые будут не только измерять температуру тела, но и разговаривать с детьми, приучая их таким образом к "общению" с искусственным интеллектом.

Принудительный сбор биометрических данных может иметь губительные последствия для правоспособности детей, отмечает уполномоченный. Она уже нарушена самим фактом внедрения таких устройств без разъяснения права отказаться от этой обработки, ведь, согласно закону о персональных данных, биометрические данные "могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных". А лицо человека является такими данными, как сказано в "Разъяснениях по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки" Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 30 августа 2013 года, поскольку может быть использовано для установления личности субъекта.

Принудительная термометрия также незаконна, поскольку, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011, относится к диагностике, которая определяется как "медицинское вмешательство", невозможное без добровольного согласия. Тем более это недопустимо в школах, ибо получение образования не может быть обусловлено проведением медицинского вмешательства.

Внедрение тепловизиров и прочих устройств нарушает и нормы закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который допускает использование только безопасных аппаратов. Тогда как в настоящее они отсутствуют напрочь и ими даже не утруждаются, внедряя насильно. Это нарушает и закон об образовании, который говорит, что школа обязана создавать безопасные условия обучения, так как несет ответственность за жизнь и здоровье детей.

Нарушены положения Конституции РФ о равном доступе к образованию, о принудительном проведении медицинского вмешательства. Однако власти регионов и школьное руководство ни на законы, ни на Конституцию внимания не обращают, то есть совершают служебные преступления. Этим не тяготится и премьер Михаил Мишустин, который признал, что цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан (вопреки закону о персональных данных).

Многие эксперты указывают на сбор биометрических данных как на огромную угрозу национальной безопасности России, поскольку все эти данные на граждан страны рано или поздно окажутся за границей. Так, недавно в открытом доступе оказались данные на 300 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом. О чьей-либо ответственности за это преступление не сообщалось.