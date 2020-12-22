22 Декабря 2020
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Политика В России Москва
москва госдума государственная дума рф (2005) | Фото: Накануне.ru

"Хамство и хулиганство": депутаты Госдумы обвинили комитет по законодательству в нарушении регламента

В Госдуме сегодня были поставлены рекорды скорости. Причем речь не о правительственных законопроектах для выплат гражданам, а об очень спорных и широко обсуждаемых инициативах депутата от "Единой России" Дмитрия Вяткина.

Оппозиционные парламентарии пеняли спикеру палаты Вячеславу Володину на неправомерность столь быстрого рассмотрения и нарушения в регламенте, так что председательствующему даже пришлось делать замечания профильному комитету. Тем не менее, снимать проекты с рассмотрения Володин не стал (а он это может инициировать в подобных случаях – взять хотя бы скандальный законопроект о дистанционном обучении). В итоге все поправки Вяткина были приняты в первом чтении, завтра будут рассмотрены во втором, а поскольку Госдума проведет пленарку и в четверг (а в пятницу соберется Совет Федерации), все эти законы имеют шансы быть принятыми до конца года. Как тут не вспомнить про расхожую фразу "бешеный принтер".

Депутаты из оппозиционных партий полагают, что спорные документы принимаются так быстро, поскольку власти напуганы событиями в Минске.

Один из проектов Вяткина касается уголовной статьи за хулиганство. Его поправки дифференцируют статью, ужесточают наказание и призваны "ликвидировать дисбаланс между привлекаемыми за мелкое хулиганство и за хулиганство по уголовной статье. Последних, по словам Вяткина, крайне мало – всего 500 человек в год.

Он предлагает "установить уголовную ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия при отсутствии предварительного сговора, а также совершенное группой лиц". К насилию депутат относит использование оружия или предметов, которые могут его заменить.

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству благостно доложил, что правительство и Верховный суд дали положительные заключения на законопроект, но при этом не уточнил, что у обеих структур есть к поправкам серьезные вопросы, которые требуется устранить ко второму чтению.

Верховный Суд РФ(2016)|Фото: mgi.mos.ru

И тут начинается самое интересное: второе чтение, как уже говорилось выше, к проектам Вяткина назначено на 23 декабря. А депутатам при этом дали возможность внести поправки до 16 часов мск 22 декабря (то есть время истекало во время пленарного заседания). Также по регламенту поправки должны проходить рассмотрение в комитете, но комитет, судя по всему, до нагоняя от Володина даже и не собирался проводить завтра заседание. В итоге замглавы комитета по госстроительству и законодательству продлил время сбора поправок до 18 часов, за что отдельно получил от спикера, поскольку авторитет комитета падал на глазах.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов рассказал, что накануне проект рассматривался на комитете, но в формате подготовки ко второму чтению: "Это нормально вообще? Что значит подарок к Новому году гражданам?". Про "подарок" говорилось в качестве одного из аргументов для скоростного принятия закона.

 Коммунист Николай Коломийцев назвал происходящее "хамством". Его однопартиец Николай Осадчий спросил: "Такая забота об общественной безопасности – у меня возникло ощущение, что это связано с предыдущими законами, которые мы приняли (например, об ужесточении требований к организаторам митингов – прим. ред.)? Если человек пришел с флагом на митинг – он кому-то угрожает? Вяткин заявил, что законопроекты его не связаны, а за флаг на митинге предусмотрена другая статья, но никаких гарантий на счет того, что может быть и обратная ситуация, – не привел.

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"Хамство и хулиганство": депутаты Госдумы обвинили комитет по законодательству в нарушении регламента

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Теги: дмитрий вяткин, госдума, первое чтение, уголовный кодекс, хулиганство



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