Навальный обратится в СК и ФСБ из-за новых публикаций о его "отравлении"

Алексей Навальный заявил, что обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с публикациями о новых обстоятельствах его отравления.

"В соответствии со статьей уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в СК, и в ФСБ ", - сказал основатель ФБК в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, накануне оппозиционер на своем сайте сообщил, что к предполагаемому отравлению причастны восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Расследование провел ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel.

Навальный назвал имена тех, кто, по его мнению, хотел его убить. По данным оппозиционера, следить за ним и готовить отравление начали в 2017 году.