13 Декабря 2020
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Общество В России
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Times: Навального отравили второй раз перед транспортировкой в Германию

Блогера Алексея Навального после неудачной попытки отравления "Новичком" пытались отравить ядом еще раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске, сообщила британская газета Times со ссылкой источники в западных спецслужбах.

Издание утверждает, что россиянин якобы избежал гибели благодаря дозе противоядия – атропина, передает РИА Новости.

В материале говорится, что боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" попало на одежду оппозиционера после того, как в его гостиничный номер удалось пробраться агентам спецслужб.

По данным газеты, сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача в омской больнице.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Сам блогер ранее в интервью Юрию Дудю возложил ответственность за свое "отравление" на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. В интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.

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Times: Навального отравили второй раз перед транспортировкой в Германию

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Теги: алексей навальный, отравление, кома



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