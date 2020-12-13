Times: Навального отравили второй раз перед транспортировкой в Германию

Блогера Алексея Навального после неудачной попытки отравления "Новичком" пытались отравить ядом еще раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске, сообщила британская газета Times со ссылкой источники в западных спецслужбах.

Издание утверждает, что россиянин якобы избежал гибели благодаря дозе противоядия – атропина, передает РИА Новости.

В материале говорится, что боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" попало на одежду оппозиционера после того, как в его гостиничный номер удалось пробраться агентам спецслужб.

По данным газеты, сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача в омской больнице.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Сам блогер ранее в интервью Юрию Дудю возложил ответственность за свое "отравление" на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. В интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.