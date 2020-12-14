Песков назвал публикацию о втором "отравлении" Навального словом bullshit
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о том, что основателя ФБК Алексея Навального якобы пытались отравить дважды.
"Есть такое английское слово "bullshit", вот это - bullshit. Большего не буду говорить", - цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля назвал британскую газету Sunday Times, в которой была опубликована такая информация, "воскресным чтивом" "в халате".
Ранее издание со ссылкой источники в западных спецслужбах сообщило, что Навального после неудачной попытки отравления "Новичком" пытались отравить ядом еще раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. Он якобы избежал гибели благодаря дозе противоядия – атропина.