Обнародованы практические рекомендации, как отказаться от "цифровой школы"

Институт общественного уполномоченного по защите семьи опубликовал первую часть "стратегии борьбы" с дистантом и "цифровой школой". В ней даются конкретные практические рекомендации, как уберечь своего ребенка от "цифровой образовательной среды" (ЦОС), которая запущена с 1 сентября в 14 регионах, и сохранить для него традиционное обучение.

Отмечается, что ЦОС навязывается через принуждение к регистрации на разных порталах образовательных услуг, в школах все больше заданий переводится в электронную форму. Анализ ЦОС показывает, что в конечном итоге она предусматривает запрет на доступ к образованию без "слива" своих персональных данных в базу и слежки за ребенком через регулярный контроль. Фактически ЦОС является новой редакцией антиконституционного "Контингента", ветированного президентом.

Отдельно оговаривается, что ЦОС интегрируется с "государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей", а также возможность "осуществления в режиме реального времени мониторинга организации в образовательных организациях безопасного образовательного процесса". Скорее всего, это будет тотальное видеонаблюдение за детьми, т.е. биометрическая идентификация со сбором сведений за эмоциональным состоянием ребенка . Данная методика уже обкатывается в пермских школах.

Пока ЦОС - это эксперимент, но продвигается он не как эксперимент, а под административным нажимом. И если он станет обязательным, то получение образования без биометрической идентификации и вытекающей из этого тотальной слежки за ребенком станет невозможным. Будет сохраняться информация о каждом клике мышкой, о каждой эмоции ребенка, распознанной камерой, о каждой покупке в столовой.

Отстаивание традиционного обучения, традиционных бумажных учебников и документов - это сохранение классического образования, защита здоровья детей и гарантированных неотчуждаемых прав и свобод, отмечает уполномоченный по защите семьи.

Противостояние ЦОС заключается в том, чтобы посадить ее на "голодный паек". Так как она "кормится" персональными данными детей, то необходимо отказываться от их предоставления, то есть отказываться от электронного дневника, регистрации на всяких порталах, электронных карт проход/питание - вообще от всех электронных услуг, требующих данных о человеке . Также нельзя подписывать никаких согласий на обработку персональных данных, а ранее данные согласия отозвать. Не следует проходить тестирования и проверки успеваемости в электронном виде, не принимать навязываемые логины и пароли, не заполнять никаких анкет и/или не принимать участия в опросах, так как это дело добровольное и можно отказаться без объяснения причин, отказываться от предоставления лишних документов. В случае принуждения к получению любых услуг в школе в электронной форме, нужно не стесняться и жаловаться директору, в прокуратуру, в местное управление образования, в Роспотребнадзор и Рособрнадзор.

К опубликованным рекомендациям прилагаются образцы всех заявлений. В каждом из них приводятся ссылки на конкретные нормы законодательства. Например, в заявлении на отказ от электронного дневника это ст. 43 Конституции РФ, гарантирующая всем гражданам России общедоступность и бесплатность общего и среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях. Кроме того, это ФЗ РФ от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", гарантирующий "возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, по выбору заявителя". Соответственно, родители школьников имеют полное право отказаться от электронного дневника, электронного журнала для ребенка и т.п. Также есть ссылка на нормы закона о персональных данных.

"Прошу обеспечить получение услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости моего ребенка, по ведению дневника и журнала успеваемости только в бумажной форме", - говорится в заявлении.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Минпросвещения поддержали всеобщую слежку за детьми в школе под предлогом профилактики насилия.