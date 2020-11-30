Перинатальный центр Сургута стал лучшим медучреждением Югры

В результате независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Югры в 2020 г. Сургутский перинатальный центр занял первое место среди организаций здравоохранения, сообщили Накануне.RU в окружном депздраве.

В нынешнем году в независимой оценке приняли участие 35 государственных и частных организаций. Среди критериев оценки – открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, вежливость работников организации.

Напомним, возведение нового здания перинатального центра начались в августе 2015 г. В конце 2018 г. одна из самых главных строек округа вышла на финишную прямую, центр должен будет открыться в 2019 г., который в Югре был объявлен Годом семьи. В августе 2019 г. стало известно о заключении дополнительного соглашения о финансировании возведения центра. Всего власти округа выделят частному партнёру строительства, группе компаний "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА", 18 млрд руб., платёж будет "в рассрочку" – до 2024 г.

Документ опубликован на сайте окружного правительства. Во-первых, частному партнёру из бюджета возмещают траты на проектирование, строительство и оснащение объекта. На это власти дают 6,3 млрд руб., 2 из которых заплатили в 2016 г., 4,3 предстояло перевести в 2019-ом. Во-вторых, округ пять лет будет компенсировать затраты будут и после ввода объекта в эксплуатацию. Из бюджета на это дадут 4,6 млрд руб., платёж разобьют на пять частей, первую надо внести уже в 2020 г. В-третьих, власти Югры выделят субсидию на возмещение процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для строительства центра. Это обойдётся окружной казне в 6,3 млрд руб. Общая сумма выделенных группе компаний "ВИС ИНФРАСТРУКТУРА" бюджетных инвестиций составит 18,2 млрд руб.

Добавим, во время пресс-тура для журналистов, состоявшегося в Сургуте в декабре 2018-го, стало известно, что перинатальный центр будет построен по принципу государственно-частного партнёрства и обойдётся в 14,5 млрд руб., а бюджет округа заплатит только 2 из них.