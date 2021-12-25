В перинатальном центре Сургута приняты первые роды

В перинатальном центре Сургута родился первый ребёнок, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Сегодня, 25 декабря, в 12.50, н а свет появился мальчик весом 3,5 кг и ростом в 53 см.

"С сегодняшнего дня специалисты центра охраны материнства и детства начали принимать стационарных пациентов в новом, большом здании. Это огромная радость и долгожданное событие для всех семей, жителей округа и нас – медицинских работников. Центр охраны материнства и детства площадью более 78 тыс. "квадратов" рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 тыс. родов в год и сможет одновременно принимать более 300 беременных, рожениц и родильниц. Проектом предусмотрено 1,5 тыс. функциональных помещений», – рассказала главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.