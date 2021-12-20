20 Декабря 2021
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перинатальный центр Сургута (2021) | Фото: Накануне.RU

Проект всероссийского масштаба: в Югре заработал Центр охраны материнства и детства

В Югре начал работу Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Первых пациенток часть специалистов перинатального центра в новом здании по ул. проспект Пролетарский, 15 начала принимать с 15 декабря. В частности, прием ведут специалисты консультативно-диагностического отделения, отделения катамнеза, отделения ультразвуковой диагностики, эксперты клинико-диагностическая лаборатории. Полную работу в новом здании врачи начнут с 1 января.

Во время прямого эфира Siapress, главврач центра Лариса Белоцерковцева поздравила всех жительниц автономного округа со столь знаковым событием и рассказала об истории создания центра. По ее словам, идея реализовать в округе такой масштабный проект зрела у нее очень давно.

"Когда великий врач, наш современник Леонид Рошаль запустил в строй свой детский большой центр в Москве, его также спрашивали: "сколько лет ушло на создание центра". Он ответил: "15 лет вынашивал идею, стучался во все двери и пять лет строили. И вот центр к вашим услугам". Если говорить о нашем случае, то это абсолютное повторение истории. 15 лет стучалась в двери, была идея, доказательства. Хочу сказать, что жителям Югры очень повезло, что Наталья Комарова - губернатор, которая услышала профессиональное сообщество, проявила политическую волю. Благодаря политической воле, команде профессионалов и инвестору (тогда еще не было закона о государственно-частном партнерстве, он появился здесь, в Югре) получилось построить такой большой медицинский центр. Мы принимали самое активное участие в создании всех технологических цепочек", - сообщила Лариса Белоцерковцева.

перинатальный центр Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

перинатальный центр Сургута, главврач Лариса Белоцерковцева(2021)|Фото: Накануне.RU

Центр охраны материнства и детства оснащен новейшим медицинским оборудованием, в том числе робототехникой, благодаря которым врачи могут диагностировать и лечить самые сложные заболевания у женщин и детей. Сопровождать женщину центр будет с момента зачатия, обеспечивая ее здоровье и здоровье плода, до достижения ребенком пятилетнего возраста.

В центре работают примерно 800 специалистов, использующих передовые методы лечения и современное оборудование, готовых сотрудничать с ведущими врачами России и Европы. Белоцерковцева подчеркнула, что центр обеспечен высококвалифицированными кадрами, некоторые медработники проходили обучение за рубежом. Она добавила, что за свой труд врачи центра получают достойну зарплату.

"Если мы говорим о среднем уровне дохода врача, акушерки, медсестры, он абсолютно конкурентен и находится в десятке лучших регионов страны" - отметила главврач.

Перинатальный центр(2021)|Фото: myopenugra.ru

Еще одной важной темой беседы стала вакцинация от коронавируса беременных женщин. Отметим, что на сегодняшний день врачи отмечают, что беременность, несмотря на то, что это естественное физиологическое состояние женщины, является крайне утяжеляющим фактором течения коронавируса, наравне с хроническими заболеваниями, ожирением. По данным специалистов, крайне важно вакцинироваться от COVID—19 при планировании беременности. Если этого не случилось, то ставить прививку можно с 22 недели беременности, проконсультировавшись с врачом.

"Если женщина себя вакцинирует, то полгода ее младенец имеет антитела от матери. Она кормит грудью и эти антитела полгода защищают ребенка. Потому женщина, которая вакцинирует себя, думает, в первую очередь, о своем внутриутробном ребенке. Самый нежный возраст, когда дети умирают от вирусной инфекции - месяц, два, три. До полугода. Дальше ребенок становится крепче и его уже можно вакцинировать", - отметила главврач.

Она также подчеркнула, что вакцинация стартовала давно и никаких серьезных потрясений и глобальных последствий нет.

перинатальный центр Сургута(2021)|Фото: Накануне.RU

Центр охраны материнства и детства уникальный не только для автономного округа, но и для всей страны. Его площадь составляет 78 000 кв. м, число койкомест — 315, количество посещений за смену составит 165, число ежегодно принимаемых родов — 10 000. Воспользоваться его услугами могут, в том числе, и жители других регионов России. Масштабный проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства между правительством Югры и компанией "ВИС Инфраструктура".

В Сургуте центр очень ждут. Как сообщила одна из жительниц города, оценить перинатальный центр она уже смогла по видеозаписи в соцсетях главы региона.

"Очень здорово, что такой центр появился в Сургуте. Я видела видеозапись с общественной приемки, которую разместила в своей соцсети губернатор Наталья Комарова. Впечатлена тем, какие там помещения, оборудование. Центр очень ждем. У меня уже есть двое детей, сейчас с мужем думаем "пойти" за третьим. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок родился в таком современном центре. Считаю, что мощное, большое, оборудованное современной техникой здание – это то, что нужно нашему городу и округу", – отметила сургутянка Мария.

Теги: Центр охраны материнства и детства, Лариса Белоцерковцева



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