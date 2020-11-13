13 Ноября 2020
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра
КМНС, коренные народы севера (2018) | Фото: Газпромнефть-Ямал

В Югре открывается центр высоких биотехнологий

Губернатор Югры Наталья Комарова на форуме "Сильные люди для нового времени" рассказала, что в округе открывается центр высоких биотехнологий, об этом сообщили Накануне.RU в Агентстве стратегических инициатив.

"Мы запускаем центр высоких биотехнологий. Идея началась с расширения перинатального центра в Сургутской зоне до Центра развития материнства и детства. Затем поняли, что нужны лабораторные мощности на базе научных разработок. И тогда мы вышли на Центр геномных разработок", - сказала Комарова.

Она сказала также о том, что округ "обладает колоссальной базой – коренными народами".

"Их геном – уникальное для человечества богатство, знания о нем можно применять, в том числе, через персонифицированную медицину", - подытожила Комарова.

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В Югре открывается центр высоких биотехнологий

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Теги: центр высоких биотехнологий, губернатор, Наталья Комарова



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