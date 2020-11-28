В школах отменяют русский язык?

Издательство "Просвещение" выпустило учебник по дисциплине "Комплексный анализ текста". При этом в ряде школ она заменила русский язык. Об этом заявила на радио "Вести ФМ" ведущая Анна Шафран, которая возмутилась тем, что из школы убрали русский язык.

По ее словам, как следует из аннотации, учебник подменяет изучение родного языка некими "компетенциями".

"Само название "Русский язык" замещают какими-то странными аббревиатурами. Такое ощущение, что чиновникам ненавистно само упоминание слова "русский". Вот письмо от мамы из Челябинска: "У детей даже понятие "русский язык" пытаются стереть из сознания. У младшего сына в расписании больше нет русского, а есть аббревиатура ФГС, родителям лишь дали памятку с расшифровкой", - сообщила ведущая.

Как оказалось, под аббревиатурой пряталось определение "формирование грамотного строя речи".

Замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якеменко отметил, что акцент на компетенциях "в какой-то степени правильный, потому что сегодня существуют такие громадные объемы знаний и информации, что никакой головы не хватит". И школа должна давать человеку компетенции, то есть учить учиться, чтобы потом человек умел знания получать.

"Но тотальная подмена знаний компетенциями - это крайность. Давайте честно. Как давать знания - наша система образования знает, а как давать компетенции - не знает никто. И когда русский язык, русская литература заменяется всякими загадочными словосочетаниями и аббревиатурами, то возникает ощущение того, что нас пытаются увести от простых и понятных вещей", - сказал он.

В передаче также пошла речь о демонтаже образования под видом "дистанционного образования".

"Онлайн-образование, дистанционное образование - это не образование, это информирование человека, то есть преподнесение ему некоторого количества информации, которое больше ничем не является, кроме как этой информацией. Ее может преподнести кто угодно. Можно посадить школьную уборщицу, чтобы она с бумажкой зачитывала эту информацию. Это ничем не будет отличаться от того, что перед экраном появится Марья Ивановна и произнесет тот же текст", - подчеркнул Якеменко.

Он полагает, что нас ведут к тому, что нормальное образование будет доступно только элите .

"Вам скажут: хотите, чтобы с вами работал педагог, – платите за это. Хотите, чтобы он с вами сидел и занимался по учебнику, - платите. А остальные - сидите перед экраном, это все, чего мы можем вам дать. Как с медициной. Вы хотите высокий уровень медицинских услуг - платите", - сказал эксперт.

Шафран спрогнозировала, что в России будет формироваться состоятельная элита, которая сможет платить за образование своих детей, а остальные будут вынуждены существовать в навязанных условиях. И это будет настоящая сегрегация.

Якеменко согласился с этим, но отметил, что просто протесты вряд ли к чему-то приведут.

"Каждый для себя выбирает ту стратегию, которая ему близка. Если он убежден, что настоящее образование необходимо, он найдет такую возможность. В Москве уже появилось "теневое образование". Собираются родители, которых не устраивает то, что происходит в обычной школе. А во многих школах, давайте честно, творятся неприятные вещи: шпана кого-то там третирует, атмосфера тяжелая, драки, учителя не очень компетентные. И родители нанимают учителей в складчину, переводят детей на домашнее обучение и начинают их учить. Учителя приходят, они получают деньги, дети получают знания, всем нравится. Это процесс идет уже давно, и он только усилится. Есть даже целые структуры, которые обслуживают "теневое образование", - рассказал он.

Якеменко также отметил, что деградация образования идет давно и люди бегут не только от онлайн-образования, а вообще пытаются дать детям нормальное образование, поскольку и школа давно не дает качественного образования. Но возникает проблема воспитания, общения, взаимодействия с другими людьми.

"О воспитании через онлайн вообще можно забыть. Через экран нельзя воспитывать. Воспитание - это всегда личный контакт. И это ключевая проблема", - заключил эксперт.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор настаивает на продлении еще на год "коронавирусных" ограничений в образовании. Экс-министр просвещения Ольга Васильева подчеркивает, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления. У детей исчезает целеполагание, и они по сути лишаются будущего.