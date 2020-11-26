26 Ноября 2020
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дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Первая жертва дистанта. В Москве покончила с собой школьница

14-летняя московская школьница покончила с собой после перехода на дистанционный режим. Утром 24 ноября ее тело нашли возле дома. Прибывшие медики констатировали смерть, сообщает "Московский комсомолец".
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Выяснилось, что девочка росла в благополучной и многодетной семье, отношения в семье были хорошими, семья обеспеченная. В школе о погибшей отзывались положительно. Однако после перевода школьников на дистанционно-цифровой режим ей стало трудно учиться, а успеваемость снизилась. Девочка впала в депрессию, стала подавленной, начались конфликты.

Она оставила предсмертную записку, в которой благодарит родных и заявляет, что не видит смысла жить дальше.

Интересно, что в своем письме мэру Москвы Сергею Собянину депутат Госдумы Виталий Милонов упоминал о 15-летней школьнице, которая, по словам родителей, всегда была успешной в учебе, но после месяца дистанта у нее одно желание - "заснуть и больше не проснуться".

Напомним, НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ обнародовал неутешительные данные о влиянии на здоровье детей дистанционно-цифрового режима. Неблагополучные психические реакции пограничного уровня были отмечены у 84% школьников, почти у половины - депрессивные проявления и нарушения сна. Две трети детей стали меньше двигаться. Вскоре после этого его директор крупный ученый Владислав Кучма был уволен.

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Первая жертва дистанта. В Москве покончила с собой школьница

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Теги: самоубийство, дистанционный режим



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