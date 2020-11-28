В Тобольск прилетели два правительственных самолета

Два правительственных самолета прилетели сегодня ночью в Тобольск из Внуково. Информация об этом опубликована в сообществе "Типичный Тобольск", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что прибывшие в город самолеты RA-64059 и RA-64528 обслуживают руководство страны, в том числе президента России Владимира Путина.

"Самолеты принадлежат "Специальному летному отряду Россия", который обслуживает верхушку госвласти. По предварительным данным, сейчас в регион прилетают люди, которые будут сопровождать Владимира Путина и обеспечивать его безопасность", - сообщает автор поста.

Самолеты сели в пригороде Тобольска, где строят новый аэропорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин может посетить Тюменскую область в начале декабря по приглашению руководства холдинга "Сибур". Ожидается, что президент примет участие в запуске нового завода "Запсибнефтехим" в Тобольске.

Даты визита называют разные. По информации некоторых источников, это событие может состояться уже в это воскресенье, еще одни источники говорят - 1 декабря, другие называют дату 3 декабря.

Официальных комментариев о визите президента нет ни со стороны тюменских властей, ни со стороны "Сибура".

Ранее планировалось, что Владимир Путин посетит Тобольск в сентябре. Ожидалось, что он примет участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Оно должно было пройти на площадке "Сибура". Однако визит так и не состоялся.

На этой неделе Путин уже перенес поездку в Саров "из-за плохой погоды". Вместо этого он решил встретиться с Игорем Сечиным.