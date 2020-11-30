Песков подтвердил завтрашний визит Путина в Тобольск

Президент России Владимир Путин приедет в Тобольск , чтобы обсудить стратегическое развитие нефтегазохимической отрасли. Совещание состоится 1 декабря и будет проходить в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

После этого глава государства направится на предприятие "Запсибнефтехима", где встретится с главой Тюменской области Александром Моором. Песков также отметил, что Владимира Путина будет сопровождать полпред президента в УрФО Владимир Якушев.