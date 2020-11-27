В Тобольск перед возможным визитом Путина направили военную технику

В Тобольск, куда может прибыть президент России Владимир Путин, стягивают военную технику. Об этом сообщают пользователи группы "Типичный Тобольск" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, в группе сообщили, что в аэропорту города был замечен военный вертолет, а также прочая военная техника. Опубликована видеозапись с вертолетом.

"Подготовка к приезду идет полным ходом! Правоохранительные органы работают над безопасностью", - сообщают администраторы сообщества со ссылкой на свой источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин может посетить Тюменскую область в начале декабря по приглашению руководства холдинга "Сибур". Ожидается, что президент примет участие в запуске нового завода "Запсибнефтехим" в Тобольске.

Даты визита называют разные. По информации некоторых источников, это событие может состояться уже в это воскресенье, еще одни источники говорят - 1 декабря, другие называют дату 3 декабря.

Официальных комментариев о визите президента нет ни со стороны тюменских властей, ни со стороны "Сибура".

Ранее планировалось, что Владимир Путин посетит Тобольск в сентябре. Ожидалось, что он примет участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Оно должно было пройти на площадке "Сибура". Однако визит так и не состоялся.

На этой неделе Путин уже перенес поездку в Саров "из-за плохой погоды". Вместо этого он решил встретиться с Игорем Сечиным.