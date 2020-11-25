25 Ноября 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может посетить Тобольск в начале декабря

Президент России Владимир Путин может посетить Тюменскую область в начале декабря. По информации местных СМИ, глава государства может посетить Тобольск по приглашению руководства холдинга "Сибур". Ожидается, что президент примет участие в запуске нового завода "Запсибнефтехим".

Даты визита называют разные. По информации некоторых источников, это событие может состояться 1 декабря, другие называют дату 3 декабря.

Местные жители сообщают, что в Тобольске работники коммунальных служб тщательно вымыли фонарные столбы, а также якобы в городе полиция переведена на усиленный режим работы.

Официальных комментариев о визите президента нет ни со стороны тюменских властей, ни со стороны "Сибура". В администрации Тобольска Накануне.RU не подтвердили и не опровергли возможный визит главы государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Тобольск в сентябре. Ожидалось, что он примет участие в совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. Оно должно было пройти на площадке "Сибура".

Однако визит так и не состоялся.

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Владимир Путин может посетить Тобольск в начале декабря

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Теги: Владимир Путин, визит в Тюменскую область, Тобольск, Сибур



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Ранее 21.07.2020 12:45 Мск Путин в Тобольске на площадке "СИБУРа" проведёт совещание по развитию нефтегазохимической отрасли

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