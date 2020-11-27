27 Ноября 2020
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(2005) | Фото: medmedia.ru

Испытания вакцины от "Вектора" на подростках начнутся в ближайшее время

Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора испытает вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" в ближайшее время. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
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Он отметил, что проведение испытаний на детях 14-17 лет "планируется в ближайшем будущем". "Без таких испытаний мы не сможем начать массовую вакцинацию детей", - сообщил эксперт. Он также отметил, что пока не планируются испытания на беременных женщинах, но уже ведутся тестирования на животных. Пока беременные и дети остаются лицами, которые не могут быть привиты. А вот на возрастной группе 60+ вакцину уже испытывают, уже набраны добровольцы для дальнейших этапов. Пока каких-либо отклонений по сравнению с возрастной группой 18-60 лет у пожилых добровольцев нет.

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Испытания вакцины от "Вектора" на подростках начнутся в ближайшее время

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Теги: вектор, вакцина от коронавиурса, эпиваккорона, испытания на детях



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