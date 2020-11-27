27 Ноября 2020
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Ставить прививку "ЭпиВакКороны" от коронавируса придется каждые три года – "Вектор"

Вакцинация пептидным препаратом "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" (Новосибирск) Роспотребнадзора будет сезонной. Сейчас разработчики изучают частоту, с которой необходимо будет проводить ревакцинацию. "Думаем, что надо будет прививаться раз в три года", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Он отметил, что у приматов, вакцинированных до начала клинических испытаний, антитела до сих пор сохраняются, хотя прошло уже полгода. При этом первые две стадии клинических испытаний показали, что у людей антитела после вакцинации "ЭпиВакКороной" сохраняются не так долго, как у животных. Тем не менее, у всех 100% добровольцев появился иммунный ответ.

"В доклинических испытаниях мы использовали около 1,5 тыс. животных. Хомяки, хорьки и приматы были использованы для оценки эффективности. После этого мы получили разрешения для проведения испытаний на 100 добровольцах. Первые 14 человек были протестированы на безвредность", - рассказал Рыжиков.

Эксперт отметил, что из того множества вакцин, которые сейчас проходят клинические испытания или подходят к ним, аналогов пептидной вакцине от "Вектора" нет. Есть похожие разработки, но они находятся на начальной стадии.

Рыжиков назвал среди плюсов "ЭпиВакКороны" низкий риск побочных эффектов и аллергических реакций, среди минусов – пониженная продолжительность иммунитета. Тем не менее, разработчики рассчитывают, что эффект будет держаться не менее полугода, что примерно равно иммунитету у переболевших коронавирусом. Правда, как отметил руководитель отдела, у переболевших иммунитет гораздо слабее, чем у привитых. Рыжиков подчеркнул, что в "Векторе" рассчитывают справиться с таким недостатком вакцины, как непродолжительность действия. При этом препарат останется безопасным.

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Ставить прививку "ЭпиВакКороны" от коронавируса придется каждые три года – "Вектор"

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Теги: эпиваккорона, вектор, вакцина от коронавируса, ревакцинация



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Развитие сюжета:

Ранее 27.11.2020 12:42 Мск Испытания вакцины от "Вектора" на подростках начнутся в ближайшее время

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