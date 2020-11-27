Обычный бытовой холодильник: для транспортировки и хранения "ЭпиВакКороны" не понадобятся особые условия

Коронавирусная вакцина от новосибирского центра "Вектор", которая поступит в гражданский оборот уже в декабре этого года, будет крайне неприхотливой в транспортировке и хранении.

В отличие от многих разрабатываемых сейчас вакцин, требующих очень низких температур для хранения, "ЭпиВакКорона" будет храниться при температуре 2-8 градусов, рассказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Антигенные и имунногенные вакцины сохраняются около двух лет. Для хранения потребуется обычный бытовой холодильник", - рассказал эксперт.

Он отметил, что сейчас производство "ЭпиВакКороны" идет на "Векторе", оно масштабируется. На имеющемся оборудовании можно произвести до 5 млн доз в год. "Увеличение возможно, но понадобится участие крупного фармпредприятия. Такие предприятия в России есть", - отметил Рыжиков.

Среди других плюсов вакцины он отметил устойчивость к мутациям, которые неизбежно будут возникать у коронавируса.