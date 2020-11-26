"Хочется спросить: черный день еще не настал?": Госдума приняла бюджет на 2021 год

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла бюджет на 2021 год и плановый период до 2023 года.

К третьему чтению поправки не вносились, но было подготовлено постановление Госдумы, в котором будет указано, на какие направления должны направляться деньги в приоритетном порядке (если вдруг вообще появятся свободные деньги).

Голосованию предшествовало выступление лидеров фракций. Жириновский (ЛДПР) и Неверов ("Единая Россия") высказывались, в основном, комплементарно и бюджету, и министру финансов Антону Силуанову, чего не скажешь о речи Зюганова (КПРФ) и Миронова ("Справедливая Россия").

Геннадий Зюганов раскритиковал бюджет за то, что в нем "полностью проигнорирована молодежная политика", за то, что "жиреют только олигархи" и за состояние здравоохранения. "71% молодежи не может трудоустроиться. Девчата не хотят рожать. Проблемы с жильем. Жиреют только олигархи. Эта прослойка уже умыкнула из страны 7,5 трлн руб. – все бы дыры уже могли заткнуть", - заявил лидер коммунистов.

Он упрекнул правительство: "Угнетающая картина: президент допрашивает министра, чтобы узнать, сколько машин нужно врачам. Да вопрос решается за один час, если нормально управлять".

Также досталось и скандальным законопроектам последнего времени, не имеющим прямого отношения к бюджету: проекту поправок о дистанционном обучении, закону о формировании Госсовета.

"Бюджет этот плохой", - заявил напоследок Зюганов.

Жириновский упрекнул Зюганова за упадничество: "Все правильно сказал Геннадий Андреевич, но кто послушает – жить не захочет. Надо делать так, чтобы граждане жить хотели. Мы поддержим бюджет. Мы положительно оцениваем работу бюджетного комитета: добавили, где там можно было добавить".

Силуанов, по мнению Жириновского, "лучше министр, чем до него были". Дальше он переключился на защиту от нападок губернатора Владимирской области Сипягина, на отсутствие лечения для Сергея Фургала, на критику закона о Госсовете, припомнил царя и КПСС, и закончил критикой "Единой России". "Вот есть команды – "Спартак" и "Зенит". И давайте скажем "Спартаку": выходите, играйте, пасуйте, но выигрывает пусть "Зенит". Будет такая команда существовать: Нет! Говорим: вы участвуйте, но побеждать всегда должна "Единая Россия". Вы зачем это делаете?! Что случится, если у оппозиции будет больше голосов, больше депутатов, больше губернаторов?", - высказался по бюджету лидер ЛДПР.

Сергей Неверов рассказывал про поправки от "Единой России", которые были приняты, а также о работе профильного комитета. Он отметил, что парламент, в итоге, перераспределил более 1 трлн руб., из них более 700 млрд руб. пойдут на выравнивание бюджетного неравенства регионов.

Завершал выступления по бюджету Сергей Миронов ("Справедливая Россия"). Он раскритиковал бюджет за то, что в нем всего 95 млрд руб. привлекается из Фонда национального благосостояния: "Нам говорят – это кубышка на черный день. Хочется спросить: а еще не настал черный день?".

Миронов подчеркнул, что в бюджете не виден рост расходов на здравоохранение, что нет роста налоговой нагрузки на крупный капитал.

"Мы никогда не согласимся с позицией Силуанова, что пенсия – это компенсация за утрату заработка. Пенсия – это честно заработанные деньги! И все пенсии должны компенсироваться. И мы будем обращаться в КС, потому что пенсии должны компенсироваться и для работающих пенсионеров", - припомнил Миронов главе Минфина слова из первого чтения, когда министр заявил именно о "пенсии – компенсации за утрату заработка". Также он повторил слова Зюганова о кризисе в образовании и опасности дистанционного обучения, а завершил словами о провале программы "Чистый воздух" (кстати, об этом говорят представители всех партий, даже "Единой России").

В итоге за бюджет проголосовали 328 депутатов Госдумы, против – 54.