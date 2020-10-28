28 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Госдума в первом чтении приняла бюджет на 2021 год

Госдума в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период до 2023 года. Несмотря на то, что документ прошел первое чтение, претензии к нему были у всех четырех фракций, представленных в парламенте. Коммунисты и "Справедливая Россия" отказались поддержать проект. В итоге за бюджет проголосовали 346 депутатов, против – 54. На начало заседания Госдумы присутствовало 404 депутата.

Министр финансов Антон Силуанов, представлявший бюджет в Думе, отметил, что в 2021 году он будет дефицитным – дефицит составит порядка 2,4% ВВП. Компенсировать его предлагается, главным образом, за счет внутренних госзаимствований. Нарастить госдолг к 2023 году предлагается почти в два раза – до 22%.

Почти все депутаты, высказывавшиеся в ходе прений, обратили внимание на непригодность для использования макроэкономического прогноза, составленного Минэкономразвития. Все называли его слишком оптимистичным и ни на чем не основанном, тогда как на нем самом строится бюджет.

Также звучала критика в адрес правительства, которое не желает "распаковывать" Фонд национального благосостояния, при этом урезает бюджет и собирается занимать денег.

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Госдума в первом чтении приняла бюджет на 2021 год

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Теги: госдума, бюджет, антон силуанов, первое чтение



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