24 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
бюджет (2012) | Фото:

Госдума приняла более 600 поправок в бюджет на 2021 год

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года. За принятие документа проголосовали 320 депутатов, против – 61. В третьем чтении документ будет рассмотрен в четверг, 26 ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова, "никогда раньше Госдума так плотно не работала с правительством над главным финансовым документом, как в этом году".

Ко второму чтению с помощью поправок было перераспределено более триллиона рублей. Так, более 640 млрд руб. было распределено в рамках исполнения общенационального плана действий по восстановлению экономики. Из них 421 млрд руб. предполагается направить на поддержку пострадавших отраслей. Еще одна крупная статья, по которой произошло перераспределение – снижение ставок по ипотеке (на эти цели выделят более 23 млрд руб.).

Почти 650 млрд руб. перераспределено в рамках нацпроектов – теперь они должны учитывать национальные цели на 2030 год (цели в этом году обозначил Владимир Путин). В 2023 году на достижение наццелей планируется выделить уже более 900 млрд руб. Деньги будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, социальные выплаты в регионах и т.д.

Всего ко второму чтению бюджета поступило около тысячи поправок. Они были сгруппированы в таблицы – осталось 876 поправок. 699 из них были рекомендованы к принятию (и были одобрены). На отклонение пошли почти 200 поправок, часть поправок авторы отозвали сами.

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Госдума приняла более 600 поправок в бюджет на 2021 год

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Теги: госдума, бюджет, второе чтение, андрей макаров



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