Минфин: Индексация пенсий работающим пенсионерам – это несправедливо

Министерство финансов России не то, что не ищет резервы на повышение выплат работающим пенсионерам – оно считает индексацию несправедливой.

"Пенсия – это компенсация за утраченный заработок. Если пенсионер работает, то заработок не утрачен. Мы видим, как в последнее время средняя зарплата растет и растет выше инфляции. Здесь вопрос справедливости, когда пенсионер получает и зарплату, и пенсию и вы предлагаете еще индексировать ее, - это не совсем справедливо", - заметил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая в Госдуме на вопросы депутатов. Он добавил, что в бюджете на 2021 год правительство хочет сфокусироваться на поддержке не работающих пенсионеров.

Напомним, ранее на встрече с лидерами думских фракций Владимир Путин согласился с тем, что вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров стоит рассмотреть.