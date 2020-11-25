Госдума уточнила типы удалённой работы

Госдума во втором чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, дающие четкое определение удаленной или дистанционной работе.

Ко второму чтению поступило 176 поправок, более 90 обращений от профсоюзных, общественных организаций, объединений работодателей, экспертов, сообщил во время обсуждения документа член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Часть поправок была принята, но часть не имела отношения непосредственно к удаленке, например, определение такого понятия как ненормированный рабочий день. Поэтому в Трудовой кодекс будет готовиться новый пакет поправок.

Что касается принятых поправок, то в законопроекте, например, по сравнению с редакцией первого чтения уточнено понятие дистанционной работы. Вводится три ее вида — постоянная удаленная работа, временная и комбинированная.

Постоянная дистанционная работа предполагает, что договор о таком формате был заключен изначально. Перевод на временную удаленную работу возможен как по желанию самого сотрудника, например, мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, так и по желанию работодателя.

Отдельно оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу проходит в особых, исключительных условиях: в случае катастроф, чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решениями органов государственной власти и местного самоуправления. В этом случае работник переводится на дистанционную работу локальным нормативным актом работодателя, принятым с учетом мнения выборного профсоюзного органа. При таком переводе на дистанционную работу работодатель обязан обеспечить сотрудников оборудованием и провести инструктаж. Стороны также могут договориться об использовании оборудования работника.