19 Октября 2020
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Экономика В России
клавиатура, компьютер, дистанционное обучение, удаленная работа (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Названы профессии, обладатели которых смогут заработать больше всех на удаленке

Стало известно, люди каких профессий могут рассчитывать на самые большие зарплаты на удаленке. Топ лидеров предсказуемо возглавляют IT-специалисты, от которых и раньше редко требовалось непременное присутствие в офисе.

По данным исследования сервиса Работа.Ру, на которые ссылается РИА Новости, программистам-аналитикам 1С будут платить до 270 тыс. руб. в месяц на удаленке, при условии, что кандидат имеет опыт не менее четырех лет и работал в команде от десяти человек.

От 200 тыс. руб. может заработать специалист по ВЭД – внешнеэкономической деятельности. От будущего сотрудника ждут опыт от пяти лет и высокое знание иностранных языков для проведения переговоров.

Backend-разработчик в Сберавто на удаленке может зарабатывать от 180 тыс. руб. в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от трех лет, знание языка программирования Golang, умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

Также на зарплату в районе 100 тыс. руб. могут рассчитывать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3 и преподаватель курса UX/UI (веб) дизайна. Претендент должен обладать опытом работы в веб-дизайне от трех лет.

Ранее стало известно, в каком режиме россиянам удобно работать на удаленке. 37% респондентов заявили, что вообще не хотят работать удаленно, а четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно. 20% жителей России смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% — от 1 до 3 месяцев.

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Названы профессии, обладатели которых смогут заработать больше всех на удаленке

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Теги: удаленка, заработок, дистанционная работа, рейтинг



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