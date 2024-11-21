Россиянкам с детьми могут разрешить уходить на удаленную работу

Россиянкам с детьми могут разрешить уходить на удаленную работу.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 21 ноября зампредом комитета по строительству и ЖКХ Александром Аксененко и лидером фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым. Из документа следует, что в Минтруде России призывали работодателей с учетом сложностей, которые может испытывать беременная женщина, с пониманием относиться к проблеме организации труда для них.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, работодатель не обязан по волеизъявлению работницы в декрете или матери, воспитывающей ребенка, либо другого лица, воспитывающего ребенка, оформлять дистанционную работу.

Парламентарии предлагают обязать работодателей по письменному заявлению переводить на удаленный режим ряд категорий работников. Это беременные женщины, матери с ребенком в возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. "Такую льготу должны получить граждане, занимающиеся воспитанием малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида", — заявил Миронов, сообщают "Известия".

Напомним, в России численность удаленных работников постепенно снижается с 2022 года. Об этом сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ на основе данных Росстата. По словам экспертов, с первого по третий квартал 2022 года показатель снизился вдвое.