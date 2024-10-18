В ВШЭ рассказали о снижении количества удаленных работников с 2022 года

В России численность удаленных работников постепенно снижается с 2022 года.

Об этом сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ на основе данных Росстата. По словам экспертов, с первого по третий квартал 2022 года показатель снизился вдвое. Затем, после небольшого восстановления, в 2023 году тренд возобновился и продолжался на протяжении всего года. Своего минимального значения за период с 2022-го по 2024 год показатель достиг в четвертом квартале прошлого года — тогда численность удаленных работников в стране составляла 992 тыс. человек. Это может быть связано с ужесточением требований к предоставлению дистанционного формата работы.

В первом квартале текущего года показатель вырос впервые с четвертого квартала 2022 года и составил 1,29 млн человек. Наибольшая доля удаленных работников в общей численности занятых за 2022–2024 годы была зафиксирована в Ингушетии, Хабаровском крае, а также в Магаданской, Псковской, Тюменской, Московской и Пензенской областях.

Согласно исследованию, самые низкие значения эксперты зафиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Крыму, Северной Осетии, а также Ивановской и Орловской областях, сообщает Forbes.

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