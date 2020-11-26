Госдума приняла поправки в ТК по поводу удаленной работы

Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Трудовой кодекс РФ, которые определяют дистанционную или удаленную работу.

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Накануне документ рассматривался во втором чтении, к которому поступило более 179 поправок, в том числе обращения от профсоюзных и общественных организаций. В Госдуме отметили, что будет разработан еще один пакет поправок по этой теме, тем более, что президент России поручил "усовершенствовать регулирование удаленной работы, соблюдая баланс интересов работников и работодателей". Поручение было дано по итогам совещания с членами РСПП.

Что касается уже принятых поправок, то в законопроекте, например, по сравнению с редакцией первого чтения уточнено понятие дистанционной работы. Вводится три ее вида — постоянная удаленная работа, временная и комбинированная.

Постоянная дистанционная работа предполагает, что договор о таком формате был заключен изначально. Перевод на временную удаленную работу возможен как по желанию самого сотрудника, например, мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, так и по желанию работодателя.

Отдельно оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу проходит в особых, исключительных условиях: в случае катастроф, чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решениями органов государственной власти и местного самоуправления. В этом случае работник переводится на дистанционную работу локальным нормативным актом работодателя, принятым с учетом мнения выборного профсоюзного органа. При таком переводе на дистанционную работу работодатель обязан обеспечить сотрудников оборудованием и провести инструктаж. Стороны также могут договориться об использовании оборудования работника.