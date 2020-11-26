Госдума приняла поправки в ТК по поводу удаленной работы

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Госдума приняла поправки в ТК по поводу удаленной работы

Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Трудовой кодекс РФ, которые определяют дистанционную или удаленную работу.
Читайте также:

Накануне документ рассматривался во втором чтении, к которому поступило более 179 поправок, в том числе обращения от профсоюзных и общественных организаций. В Госдуме отметили, что будет разработан еще один пакет поправок по этой теме, тем более, что президент России поручил "усовершенствовать регулирование удаленной работы, соблюдая баланс интересов работников и работодателей". Поручение было дано по итогам совещания с членами РСПП.

Что касается уже принятых поправок, то в законопроекте, например, по сравнению с редакцией первого чтения уточнено понятие дистанционной работы. Вводится три ее вида — постоянная удаленная работа, временная и комбинированная.

Постоянная дистанционная работа предполагает, что договор о таком формате был заключен изначально. Перевод на временную удаленную работу возможен как по желанию самого сотрудника, например, мамы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, так и по желанию работодателя.

Отдельно оговорены случаи, когда перевод на дистанционную работу проходит в особых, исключительных условиях: в случае катастроф, чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решениями органов государственной власти и местного самоуправления. В этом случае работник переводится на дистанционную работу локальным нормативным актом работодателя, принятым с учетом мнения выборного профсоюзного органа. При таком переводе на дистанционную работу работодатель обязан обеспечить сотрудников оборудованием и провести инструктаж. Стороны также могут договориться об использовании оборудования работника.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума приняла поправки в ТК по поводу удаленной работы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: удаленка, работа на удаленке, госдума, трудовой кодекс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.11.2020 14:03 Мск Госдума уточнила типы удалённой работы
Ранее 03.11.2020 09:42 Мск Названы лучшие российские города для работы на удаленке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети