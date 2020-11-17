17 Ноября 2020
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Происшествия В России
Дмитрий Куракин заместитель председателя правительства Московской области (2012) | Фото: arspb.ru

ФСБ провела обыск у зампреда правительства Московской области

Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обысками к заместителю председателя правительства Московской области - министру экологии и природопользования Дмитрию Куракину, сообщил "Коммерсант".

По данным издания, следственные действия связаны с прошлой работой чиновника на посту директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.

Куракин занял эту должность в 2012 году - после Евгении Васильевой, которая за махинации с имуществом получила пять лет колонии, но освободилась условно-досрочно.

Напомним, за последние годы ДИО дважды оказывался в центре крупных скандалов. В 2012 году это было дело Евгении Васильевой, в результате которого был отправлен в отставку министр обороны Анатолий Сердюков. Кроме того, на взятках попался замдиректора департамента Александр Горшколепов, Пресненский суд приговорил его к семи годам девяти месяцам колонии строгого режима.

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ФСБ провела обыск у зампреда правительства Московской области

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Теги: фсб, обыск, дмитрий куракин



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