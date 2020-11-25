Замглавы правительства Подмосковья предъявлено обвинение по трем статьям

Замглавы правительства Московской области Дмитрию Куракину предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

По данным источника "Интерфакса", ему вменяется получение взятки, злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями и мошенничество в особо крупном размере.

Зампреду правительства Подмосковья грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, Куракин отправлен под арест до 17 января. До этого же времени арестованы и два его предполагаемых соучастника.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками Куракину, СМИ связали следственные действия с прошлой работой чиновника на посту директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.